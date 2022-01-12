Türkiye Gazetesi

Vitor Pereira'nın ardından uzun süredir teknik direktörsüz kalan Fenerbahçe, bugün sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaştığını duyurdu. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Kartal, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

ANTALYASPOR MAÇINA HAZIRLIK HIZLI BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetimindeki idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Antrenman salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

ALTAY BAYINDIR İDMANINI TEK BAŞINA SÜRDÜRDÜ

Uzun süredir sakat olan genç filebekçi Altay Bayındır ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştığını açıkladı Vitor Pereira'yla yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştıklarını açıkladı. Kulüp açıklamasında, sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile çalışacaklarını söyledi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yeni sezonun teknik direktörüyle ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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