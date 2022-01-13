Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ta son haftaların formsuz ismi Batshuayi'nin performansı, artık teknik heyeti yaptırım noktasına getirdi. Özellikle 2-2'lik beraberlikle biten Çaykur Rizespor maçı Belçikalı oyuncu için çok kötü geçmişti. Penaltıdan bir gol atmasına rağmen akan oyunda net pozisyonları cömertçe harcayarak saç baş yolduran Batshuayi yarın oynanacak Gaziantep FK maçında patlama yapmak mecburiyetinde.

HIRSLANDI

Teknik sorumlu Önder Karaveli, iç sahadaki Gaziantep karşısında da gol yollarındaki kötü performansını sürdürmesi hâlinde Batshuayi'yi sonraki maçta kulübeye çekmeye karar verdi. Teknik heyetten aldığı bu uyarı üzerine oldukça hırslanan 28 yaşındaki oyuncunun “Kimse merak etmesin kendimi ispatlayacağım. Son maçlarda sadece şanssızlık yakamı bırakmadı” dediği öğrenildi.

COVID-19 RAPORU: İKİ İYİ İKİ KÖTÜ

Beşiktaş son oynanan Çaykur Rizespor deplasmanına tam 12 eksikle gitmişti. Covid-19'un etkilerini ciddi şekilde yaşayan siyah beyazlılarda iyileşme süreci devam ediyor. Dün yapılan idmana Ghezzal ve Salih Uçan da katıldı. Atiba ve Teixeira'nın testleri ise henüz negatife dönmedi.

Florya'da doğdu, Beşiktaşlı oldu: Emirhan İlkhan Katar'daki kupa finalinde 'Kim bu?' dedirten, Rize'de ışıl ışıl parlayan genç yetenek, 2013'te Florya 1923'ten Beşiktaş altyapısına kazandırılmıştı. 17 yaşındaki oyuncu şimdiden Alex Teixeira'yı gölgede bıraktı.

Beşiktaş, Rize'den 1 puan ile döndü Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Kıran kırana geçen mücadelede gençler göz doldururken karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile son buldu.