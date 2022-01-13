Türkiye Gazetesi

Bordo mavililer Süper Lig’de silip süpürmekle kalmadı, her dönem şampiyonluğun en büyük favorileri olan büyükleri de kasıp kavurdu! Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonpor daha 20. haftası geride kalan ligde Fenerbahçe’ye 17 puan, Beşiktaş’a 20 ve Galatasaray’a 22 puan fark attı. Ki, bu fark büyük kulüplerde teknik arızayı ve değişimi de beraberinde getirdi. Beşiktaş çifte kupa yaşadığı efsanesi Sergen Yalçın’ı gönderdi. Galatasaray 8 şampiyonluk ve tarihî başarılar elde ettiği Fatih Terim ile yolları ayırdı.

AKLICI BAŞARILARA

Fenerbahçe ise sezon başında anlaştığı Vitor Pereira ile vedalaştı ve yeni teknik adamını geçici olarak (İsmail Kartal) şimdi bulabildi. Ahmet Ağaoğlu yönetiminin göreve gelir gelmez izlediği ekonomik politikaya bağlı olarak kadro mühendisliği ve Abdullah Hoca ile kan uyumunun yaşanması, camia adına böyle bir tabloyu ortaya çıkardı. Geleceğin takımını da kuran ve bu yönde adımlarına devam eden Karadeniz ekibi, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kalıcı başarılar yönünde çalışmalarını sürdürecek.

KARİYERİNDE BİR İLK OLACAK

Abdullah Avcı dendiğinde akla Başakşehir gelirdi. Devamında büyük kulüp olarak Beşiktaş’ta şans bulan ancak beklentileri karşılamayan Avcı, bordo mavili kulüpte kendini aştı. Şu anda maç başı 2,45 puan ortalaması olan ve kariyer rekoru kıran Abdullah Hoca, güçlü bir şekilde Süper Lig şampiyonluğuna koşuyor.

BOŞTAKİ TÜRK TEKNİK ADAMLAR

Fatih Terim

Şenol Güneş

Sergen Yalçın

Okan Buruk

Aykut Kocaman

Ersun Yanal

Bülent Korkmaz

Çağdaş Atan

Ünal Karaman

Samet Aybaba

Bülent Uygun

Mehmet Özdilek

Abdullah Avcı ve Edin Visca tekrar bir arada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca ile yeniden bir arada. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Visca ilk antrenmanına çıktı.

Avcı'nın ustalık eseri: Trabzonspor'dan müthiş istatistik Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, en yakın takipçisine 10 puanlık fark atarken ilk 10'daki takımlara karşı 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı, liderliği sonuna kadar hak etti.