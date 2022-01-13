Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray’da Fatih Terim’in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlüğe Guardiola’nın uzun süreler yardımcılığını yapan Domenec Torrent getirildi. Barcelona, Bayern Munih ve Manchester City’nin başarılarında ‘gizli kahraman’ olarak gösterilen İspanyol çalıştırıcı için Pep Guardiola “Özel bir bakış açısı var. Her zaman fikirlerine başvurdum. Duran top organizasyonlarında onun imzası var. Benim görmedim şeyleri görüyor. Onun gibi bir yardımcım olduğu için çok şanslıyım” sözlerini kullanmıştı.

BAŞTAN EĞİTİRDİ

Takım çalıştırmak için Guardiola’nın yanından ayrıldığı zaman Torrent’e sık sık sayfalarında yer veren İngiliz basını 59 yaşındaki teknik adam için detaylı bir analiz yayınlamıştı. Torrent’in öne çıkan özelliklerine şu şekilde değinilmişti: Guardiola’nın kusursuzlaşan oyun anlayışını şekillendirenlerden biriydi. Domenec, Guardiola ile taktik konusunda tartışabilen biriydi. Zaten onun istediği de yardımcısının lider olmasıydı. Oyuncuları hücum ve pas tarzı konularında âdeta baştan eğitirdi.

18 KUPA KAZANDI

Domenec Torrent tam 12 yıl boyunca Pep Guardiola’nın yanında görev aldı. Bu süreçte kazanılan 18 kupada pay sahibi oldu. 59 yaşındaki çalıştırıcı ana dili olan İspanyolcanın yanı sıra İngilizce ve Almanca biliyor.

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

TEK İDMAN İKİYE ÇIKTI

Domenec Torrent İstanbul’a gelir gelmez ayağının tozuyla antrenmana çıktı. İspanyol teknik adamı Florya’da Başkan Burak Elmas karşıladı. Torrent oyuncularıyla tanışmasının hemen ardından idmanda takımın başında yer aldı. Torrent ilk iş olarak günde tek olan idmanı çifte çıkartırken aradaki zamanda oyuncuların tesiste kalmasını istedi.

TEKNİK DEĞİŞİM

Aslan’da Fatih Terim’in ardından yaprak dökümü başladı. A Takım idari direktörü Şükrü Hanedar’dan sonra yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş de görevlerini bırakmıştı. Ayrıca medya sorumlusu Eray Sözen, idari menajer yardımcısı Mert Çetin, tesis sorumlusu Fahri Yılmaz da görevlerinden ayrıldı. Kaleci antrenörü Fadıl Koşutan’ın da sarı kırmızılı kulübe vedası yakın.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını açıkladı.

Burak Elmas: Terim'le ayrılık kararını ben verdim Galatasaray'ın Başkanı Burak Elmas, "Ben de çok üzüldüm fakat saha sonuçları bunu gerektirdi. Yeni teknik direktörümüz Domenec Torrent'tir" açıklaması yaptı.