Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Fenerbahçe’de Ali Koç vizyonu hız kesmeden devam ediyor. Ersun Yanal ve Vitor Pereira’dan sonra sarı lacivertliler İsmail Kartal’a teslim edildi. Philip Cocu sürprizinden sonra Aziz Yıldırım dönemi hocalarına yönelen Koç, Ersun Yanal ve Vitor Pereira’nın ardından şansını İsmail Kartal ile değerlendirme kararı verdi. Adana Demir maçı öncesi “İsmi tartışılmayacak bir hoca arıyoruz. Ancak görüştüğümüz teknik adamlar devre arasında takım almak istemiyor” diyen Koç, Fenerbahçe’yi sezon sonuna kadar İsmail Kartal’a emanet etti.

GÖLGE TEKNİK ADAM

Fenerbahçe’nin öz evladı olan İsmail Kartal da davet sarı lacivertlilerden olunca tereddüt etmedi. Futbolculuğu döneminde boş mukavele imzalayan, Aziz Yıldırım’ın tek bir transfer bile yapmamasına ses etmeyen Kartal bir defa daha Fenerbahçe için fedakârlık etmekten çekinmedi. Fenerbahçe’nin resmi hesaplarından İsmail Hoca’nın “Geçiş hocası” olarak göreve getirildiği vurgulanırken, 2022-2023’te teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismin, takımın çalışmalarını takip edip kadro planlamasını yapacağı ifade edildi.

ZORLUKLARIN ADAMI

Şampiyon olan Ersun Yanal’ı kapının önüne koyan Aziz Yıldırım, 2014-15 sezonunda takımı İsmail Kartal’a teslim etmişti. Tek bir transfer yapılmayan takım şampiyonluk yarışı verirken Kartal’ın devre arasındaki takviye talebi karşılıksız kalmış, 26. haftada takım kurşunlanmış ve moraller hepten dibe vurmuştu.

HALEFLERİ YETİŞEMEDİ

Fenerbahçe ile çıktığı 46 maçta 30 galibiyet, 10 beraberlik, 6 mağlubiyet alan İsmail Kartal, 2,17’lik puan ortalaması yakaladı. Bu kulüp tarihinde en az bir tam sezon görev yapmış hocalar içinde Carlos Alberto Parreira'dan sonra en iyi ortalama. Kartal'dan sonra gelen teknik adamlardan hiçbirisi bu başarıyı gösteremedi.

SON KUPA ONUNLA

Yıllardır başarıya aç Fenerbahçe’nin müzesine götürdüğü son kupada İsmail Kartal imzası var. Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014’te Manisa’da oynanan finalde Galatasaray’ı eleyerek Süper Kupa’yı kaldırdığında teknik direktörlük koltuğunda Kartal oturuyordu.

ALİ KOÇ, LÖW'E UÇTU

İsmail Kartal tercihi ve kulüpten yapılan açıklama doğrultusunda Fenerbahçe’nin yeni sezonda Joachim Löw’e teslim edilmesi bekleniyor. Alman teknik adamın yakın dostu Kartal’la koordinasyonlu şekilde gelecek sezon için takımı kurgulayacağı belirtiliyor.

Ali Koç, Löw ile görüşme yapmak için dün özel jetiyle Karlsruhe’ye gitti. Löw ile 2022 yazı için söz kesilebilir.

SAĞ BEKE TANGOCU

Nazım Sangare’nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe, sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin listesinde Arjantinli Fabricio Bustos ilk sırada yer alıyor. Independiente, haziran ayında sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki oyuncuyu bırakmak istemese de Bustos, Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor.

HOCADAN OYUNCULARINA: ÖNCE SAYGI

İsmail Kartal oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Şu anki durumu hiçbir Fenerbahçeli kabul etmiyor. Ama burada her şeyi tam tersine çevirebilecek bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularımla güvene dayalı çalışan bir teknik direktörüm. Bir şeyleri doğru yapmak için, başarmak için önce birbirinize saygılı olacaksınız, sonra birbirimize saygılı olacağız. Ve çok çalışmalıyız" sözlerini kullandı.

BİRLİKTE ATLATACAĞIZ

İsmail Kartal'ın konuşması sonrası söz alan Mesut Özil, "Sizin de dediğiniz gibi her birimiz sevgi ve saygıyla hep beraber çalışarak bu süreci atlatabiliriz. Biz her sorumluluğu almaya hazırız" derken Luiz Gustavo, "Takım olarak hepimiz en iyimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"TOPLANALIM BEYLER"

Adana Demir mağlubiyeti sonrası Samandıra’ya çıkarma yapan Başkan Ali Koç’un, “İnanmayan hemen söylesin yollarımızı ayıralım” sözlerinin ardından oyuncular kendi aralarında toplandı. Takım kaptanları önderliğinde gerçekleşen buluşmada mevcut durum masaya yatırıldı, öz eleştiri yapıldı. Oyuncular toparlanmak adına ekstra mesai kararı aldı.

Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmek zorunda olduklarını konusunda fikir birliğine varan oyuncular, kendilerine ana hedef olarak Türkiye Kupası’nı koydu. Konferans Ligi’nde de sonuna kadar mücadele etmeye söz veren sarı lacivertliler “Artık ayağa kalkma zamanı. Fenerbahçe’ye yakışır mücadeleyle taraftarın yüzünü güldüreceğiz” andı içti.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de hızlı başladı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında ilk antrenmana çıktı.

Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştığını açıkladı Vitor Pereira'yla yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştıklarını açıkladı. Kulüp açıklamasında, sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile çalışacaklarını söyledi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yeni sezonun teknik direktörüyle ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.