Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı ile birlikte Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Çebi yaptığı açıklamada, yeni sportif direktörün Ceyhun Kazancı olduğunu açıkladı.

"KENDİSİNE ÇOK GÜVENİYORUM"

Çebi, "Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz." ifadelerini kullandı.

CEYHUN KAZANCI KİMDİR?

Çaykur Rizespor'da Genel Sekreter görevinde bulunan Kazancı'nın istifa ederek Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü görevine getirildi.

Beşiktaş'ın yeni futbol direktörü Ceyhun Kazancı, 2016 yılından beri Passolig Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Galatasaray Lisesi mezunu olan Kazancı, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

Kazancı, 2011 yılında Procas Sportif Danışmanlık Menajerlik isimli şirkette çalışırken, 2012 yılında ise IMG Doğuş'ta stat ve arena projesinde direktörlük yaptı.

Ayrıca Kazancı Asset Sportif'te 1 yıl genel menajer asistanlığı görevini de yürütmüştür.

Ahmet Nur Çebi açıkladı! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni teknik direktör olarak Önder Karaveli'yi getirdiklerini açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni Sportif Direktörü belli oldu! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı ile birlikte Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Çebi yaptığı açıklamada, yeni sportif direktörün Ceyhun Kazancı olduğunu açıkladı.

Florya'da doğdu, Beşiktaşlı oldu: Emirhan İlkhan Katar'daki kupa finalinde 'Kim bu?' dedirten, Rize'de ışıl ışıl parlayan genç yetenek, 2013'te Florya 1923'ten Beşiktaş altyapısına kazandırılmıştı. 17 yaşındaki oyuncu şimdiden Alex Teixeira'yı gölgede bıraktı.