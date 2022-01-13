Türkiye Gazetesi

İmparator lakaplı ünlü Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la yollarını ayırarak, sarı-kırmızılı kulüpteki dördüncü dönemine son verdi. Bu gelişmelerin akabinde, Terim'in yen adresinin neresi olacağı tartışmaları sürerken, İmparator'dan dikkat çekici bir imza paylaşımı geldi.

"GALATASARAY'DA İLK İMZAM VE SON İMZAM"

Sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim, günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk imza ve attığı son imzanın fotoğraflarını koyan Terim, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu düştü.

İmparatorun işi hazır! Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi Galatasaray'la yollarını ayıran Fatih Terim'in adının, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz kulüp Hull City için geçtiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Burak Elmas: Terim'le ayrılık kararını ben verdim Galatasaray'ın Başkanı Burak Elmas, "Ben de çok üzüldüm fakat saha sonuçları bunu gerektirdi. Yeni teknik direktörümüz Domenec Torrent'tir" açıklaması yaptı.

Fatih Terim'in yeni planı ne? Futbol yorumcusu Tahir Kum, Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılışının perde arkasını ve İmparatorun ajandasındaki planı açıkladı. Burak Elmas’ı zor günler beklediğini söyleyen Kum, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim'e kızları Merve ve Buse Terim’den destek Galatasaray’da Fatih Terim dönemi dün sona erdi. Başarılı teknik direktörün Galatasaray ile yollarının ayrılmasının ardından kızları Merve ve Buse Terim’den babalarına destek gecikmedi.

Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi sona erdi Ligde alınan kötü sonuçların ardından ‘ışığı göremeyen’ Burak Elmas yönetimi, 10 dakikalık Terim görüşmesinin ardından ayrılığa karar verdi. Yeni teknik adam ise Domenec Torrent.