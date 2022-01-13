Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı son kararlar açıklandı. Söz konusu kararlara göre; 3 Süper Lig takımı, 3 futbolcu ve 1 teknik direktörün ceza aldığı öğrenildi.

İLHAN PALUT'A 1 MAÇ MEN VE PARA CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle İlhan Palut'a 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'e de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Açıklamada, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor kulüplerine 32'şer bin, Yukatel Kayserispor'a da 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurul ayrıca çeşitli gerekçelerle Kocaelisporlu futbolcu Benhur Keser'e 3 maç, Bursasporlu Taha Altıkardeş'e de 2 maç men cezası verildiğini duyurdu.

4 kulüp PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk ettiği öğrenildi.

4 kulüp PFDK'ye sevk edildi Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp, sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

PFDK Süper Lig'den 5 kulübe ceza verdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 5 kulübü çeşitli cezalara çarptırdı. Söz konusu kulüplerin; Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ve GZT Giresunspor olduğu öğrenildi.

Galatasaray Kulübü ile Başkan Elmas'a, PFDK şoku! Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından medyada yer alan söylemleri üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.