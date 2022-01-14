Trabzonspor, Kasımpaşa forması giyen eski oyuncusu Yusuf Erdoğan’ın transferi için prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunu yarın saat 10.00’da Trabzon gelerek, bordo-mavili takıma katılması bekleniyor.
Trabzonsporlu 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Trabzonspor'dan, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Söz konusu açıklamada, oyuncuların durumlarının iyi olduğu ve tedavi süreçlerinin başladığı bildirildi.
Teknik fırtına: Trabzonspor, Avcı ile rakiplerini yerle bir etti Trabzonspor, Abdullah Avcı ile rakiplerini yerle bir etti. Puan farkına bağlı olarak Galatasaray ve Beşiktaş efsaneleri ile yolları ayırdı, Fenerbahçe de Vitor Pereira’yı gönderdi. Büyüklerdeki hasarın kısa sürede toparlanması zor görünüyor.
Trabzonspor Yusuf Erdoğan ile anlaştı
Trabzonspor altyapısında yetişen Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor, Kasımpaşa forması giyen eski oyuncusu Yusuf Erdoğan’ın transferi için prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunu yarın saat 10.00’da Trabzon gelerek, bordo-mavili takıma katılması bekleniyor.
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