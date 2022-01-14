Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. “Önder Karaveli teknik direktörümüzdür” diyerek hoca polemiğine nokta koyan Çebi, “Bana hâlâ hoca kim olacak diye soruyorlar. Önder Karaveli Hoca’mız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş’ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hoca’mız bundan sonra Beşiktaş’ımızın teknik direktörüdür ve Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir” ifadelerini kullandı.

KURTULUŞ ALTYAPIDA

“Rizespor maçında kadroya alınan dokuz genç oyuncumuzun yanında kulübede bekleyen dokuz oyuncu daha vardı” diyen Başkan Çebi, “Bir yıl önce başlattığımız proje meyve vermeye başladı. Bu meyvelerden faydalanacağız. Rize maçında bunun ispatını yaptık” diye konuştu. Çebi’nin ana gündem maddelerinden biri de hakem hataları oldu. Çebi, “Hakemlik sisteminin değişmesine isyan edenlere karşı da isyan eden bir grup hakem var. TFF bunları ortaya çıkarsın. Bu saatten sonra Beşiktaş’a karşı yapılan hatada artık beni susturamayacaklarını bilmeliler” diyerek sert çıktı.

VAR’DA HATA OLAMAZ

Futbolda hata olmaması adına VAR sisteminin getirilmesine rağmen yanlışların devam ettiğini belirten Başkan Ahmet Nur Çebi, “VAR hakemlerinin artık ‘Onu görmedim, bunu görmedim’ demeye hakkı yok. Sahadaki hakem hata yapabilir, VAR hakemi yapamaz. Yapıyorsa kasıt vardır. Gençlere düdük verilsin dedik. Derbilerde yabancı hakem olsun dedik. Bunları dedik diye VAR’daki bazı arkadaşlar Beşiktaş’a zarar vermek mi istiyor? Artık her şeyi açıklayacağım. İsterlerse bir yıl ceza versinler ama susmayacağım” diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ ALTYAPI

Futbol AŞ Genel Müdürlüğü görevinden Sportif Direktörlüğe geçen Ceyhun Kazancı, transfer politikalarında altyapıya öncelik vereceklerini söyledi. Önder Karaveli’nin altyapı projesinin merkezinde olacağını belirten Kazancı, “Atletik performans departmanını kuruyoruz. Oyuncu izlerken sadece göz değil, işin analiz ve istatistik kısmını göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu sistemi de yürürlüğe sokuyor olacağız. U-19 takımı Ümraniye taşınacak” dedi.

KÖPRÜ OLACAĞIM

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, siyah beyazlı kulübün başlattığı altyapı projesiyle ve kendi geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. “Hayatım, Türk futbolu ve Türk gençleri için adanmış bir hayat” diyen Karaveli, “Bana önce futbolcu olma şansı tanıyan, sonra da antrenör olma şansı tanıyan Beşiktaş için adanmış bir hayatım var. Beni bu hâle getiren şey, öz kaynak düzeni. Heyecanım hiç bitmeyecek” sözlerini kullandı.

ÇEBİ'DEN ESPRİ

Hedeflerini açıklayan Karaveli, “Benim talip olduğum şey, altyapıyla A takım arasındaki tıkanıklığı gidermek. Sadece Beşiktaş’ta değil, Türk futbolunda. Adı teknik direktör olabilir, yarın antrenör olabilir, farklı olabilir. Benim Beşiktaş’la olan gönül bağım değişmeyecek” ifadelerini kullandı. Karaveli’nin konuşmasının ardından Başkan Çebi, “Hocamızın sözlerinden şunu anlıyorum; kendisini göndersek de Beşiktaş’ta olacak” diyerek espri yaptı.

ÜÇ KUPA EKİP İŞİYDİ

“Pandemi şartlarında geçen sene çok sevdiğimiz taraftarımızdan uzak durmamıza rağmen, kazanmış olduğumuz bir sezonda üç kupa var. Bu tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz, mutluyuz. Bu bir ekip işiydi."

KAZANCI BEŞİKTAŞLI

“Ceyhun Kazancı, Galatasaray Lisesi mezunu olduğu için eleştiriliyor. Önemli olan Galatasaray Lisesi’nde Beşiktaşlı kalabilmektir. Kazancı ailesinin Beşiktaşlı olduğunu herkes biliyor. Bu konudaki eleştiriler çirkin.”

Beşiktaş'ın yeni Sportif Direktörü belli oldu! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı ile birlikte Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Çebi yaptığı açıklamada, yeni sportif direktörün Ceyhun Kazancı olduğunu açıkladı.

Ahmet Nur Çebi açıkladı! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni teknik direktör olarak Önder Karaveli'yi getirdiklerini açıkladı.