Türkiye Gazetesi

Bu sezon lider Trabzonspor'un oldukça gerisinde kalan ve zirve yarışından kopan Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ardından İsmail Kartal'a emanet edildi. Daha önce 2014-2015 sezonunda sarı lacivertlilerde teknik direktörlük yapan Kartal, aynı zamanda Löw, Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını da yapmıştı.

Teknik direktörlük yaptığı sezonu kupayla tamamlayan ve Fenerbahçe ile çıktığı 46 resmi maçta 29 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kartal, sezonu şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlamıştı.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör olarak belirlenen ismin İsmail Kartal olmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verildi. Takımdan gönderilecek isimler kadar alınacak futbolcular da merak edilirken bir transfer iddiası Yunan basınından geldi.

FENERBAHÇE'NİN ROTASI YUNANİSTAN

Golcü transferi için girişimlerde bulunan Fenerbahçe'nin rotasını Yunanistan'a çevirdiği iddia edildi. Sport-FM'in haberine göre; sarı lacivertliler Tiquinho Soares ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Daha önce Divock Origi ve Gabriel Barbosa gibi yıldız golcülerle adı anılan Fenerbahçe'de ortaya atılan bu iddia taraftarları heyecanlandırdı. Brezilyalı forvet ile ciddi şekilde ilgilendiği söylenen Fenerbahçe'nin bu transferi devre arasında bitirmeyi planladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'Yİ SON DAKİKADA YIKMIŞTI

Olympiakos forması giyen Tiquinho Soares, bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta 8 gol attı. Öte yandan golcü oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçta 2 gol atmış, özellikle ikinci golü sarı lacivertliler için büyük yıkım olmuştu.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu transfer oldu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın futbolcu olan oğlu Emre Kartal'ın, 2 . Lig ekibi Isparta 32 Spor ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe İsmail Kartal'a emanet Pereira’yı kovan Ali Koç, Portekizli’nin yerine selefini göreve getirdi. Yanal ve Pereira’dan sonra bir Aziz Yıldırım dönemi hocası daha Koç tarafından seçildi.