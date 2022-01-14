Türkiye Gazetesi

Son dakika futbol haberleri: Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu. Kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılırken, tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakalarının 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, "132 takımla başladığımız turnuva, son 16 takıma kadar geldi. 17 maçımız kaldı. 17 maçtan sonra şampiyonumuzu belirleyeceğiz. Bugüne kadar Türkiye Kupası’nı kazanan değişik 15 takım var. Şu an 16 turunda da 6 takım bu kupayı kazanmış" dedi.

"TÜM TAKIMLARA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

"TFF olarak tüm kulüplere eşit mesafede olduğumuzu paylaşmak isteriz" diyen Ali Düşmez, "Bu kupanın Avrupa’ya gitmenin yolu olduğunu da biliyoruz. Şampiyon olmak önemli. Güzel ve heyecanlı maçlar seyrettik. 16-17 maç penaltılara gitti. Yüzde 32 civarında uzatmaya gitti. Fair-Play çerçevesinde bu turnuvayı istiyoruz. 14 Süper Lig, 2 de 1. Lig’den takımımız var. Kura çekimin tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"AHMET ÇALIK'IN VEFATI HEPİMİZİ ÜZDÜ"

Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatına değinen Düşmez, "Ahmet Çalık kardeşimin vefatı hepimizi üzdü. Tüm milli takım kategorilerinde milli formayı üstünde taşımış bu kardeşime rahmet diliyorum. Konyaspor camiasının, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Alanyaspor - Adana Demirspor

Fatih Karagümrük - Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kayserispor

Hatayspor - Antalyaspor

Bandırmaspor - Sivasspor

Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe

Trabzonsporlu 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Trabzonspor'dan, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Söz konusu açıklamada, oyuncuların durumlarının iyi olduğu ve tedavi süreçlerinin başladığı bildirildi.

Futbol tarihine geçecek skandal: Maçı 2 kere erken bitirdi Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda oynanan Tunus-Mali karşılaşmasında Zambiyalı hakem Janny Sikazwe'nin karşılaşmayı 85'inci dakikada bitirmesi mücadeleye damga vurdu.