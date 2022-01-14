Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'dan son dakika transfer haberi geldi. Bordo mavili kulüp, Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Kasımpaşa forması giyen ve sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Yusuf Erdoğan, transfer görüşmeleri için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitmişti.

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