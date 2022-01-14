Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da forma giyen Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından futbol camiasını çok üzdü.

TFF 2. Lig takımlarından Eskişehirspor, 27 yaşında hayatını kaybeden futbolcu için kulüp taraftarlarının isteği üzerine ligin 20. haftasında 16 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Karacabey Belediyespor maçının bilet fiyatlarını düşürdü.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Siyah kırmızılı ekibin, ligin 20’nci haftasında evinde ağırlayacağı Karacabey Belediyespor karşılaşması için bilet fiyatları; VIP tribün 42 TL, diğer tribünler ise 6 TL olarak belirlendi.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. 28 yaşındaki Ahmet Çalık’ın kullandığı Araç Ankara-Niğde karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobilde yalnız olan Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesini taziye için aradı.

Konyaspor'dan Ahmet Çalık’ın ismini unutturmayacak hamle! Tesislerin adını verecekler Milli futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki futbolcunun ölümü spor camiasını derinden üzerken, Konyaspor’dan anlamlı bir hareket gelmişti. Konyaspor, Ahmet Çalık’ın giydiği 6 numaralı formayı ömür boyu emekli etmişti. Şimdi ise Konyaspor yönetimi, tesislere Ahmet Çalık ismini vereceğini duyurdu. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısında bu kararı alacağı belirtildi.

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi Aquaplaning "Ahmet Çalık'ın aracı düz yolda nasıl kontrolden çıktı?" sorusuna cevap veren uzmanlar, "Lastikler, su üzerinde kayma hareketi yapar. Aquaplaning-Hydroplaning yani kızaklama olur" diyerek sürücülere uyarılarda bulundular.

Merih Demiral Ahmet Çalık'ı unutmadı: Duygulandıran hareket Merih Demiral takım arkadaşları ile trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ı andı.

Konyaspor’dan anlamlı hareket: Ahmet Çalık’ın forma numarasını emekli ettiler Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, dün geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Milli futbolcunun ölümüyle futbol camiası derinden sarsılırken, birçok kulüpten taziye mesajları gelmişti. Konyaspor kulübünden de anlamla bir hamle geldi. Konyaspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Çalık’ın giydiği 6 numarayı ömür boyu emekliliğe çıkardığını duyurdu.

Ahmet Çalık Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı Bu sabah geçirdiği trafik kazasının ardından olay yerinde hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.