Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının akabinde Başkan Burak Elmas tarafından hızlı bir operasyonla göreve getirilen Domenec Torrent için imza töreni düzenlendi. Yeni teknik direktör Domenec Torrent, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde resmi sözleşme imzaladı.



"GALATSARAY ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM"

Torrent imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna konuştu. Torrent, "Bu büyük topluluğun parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray çok büyük bir takım. Türkiye'nin tek dört yıldızlı ve Avrupa’da şampiyonluk kazanan tek takımında çalışacağım. Bu takımla büyük işler başaracağıma gerçekten inanıyorum” dedi.

Tecrübeli teknik adamın 60 yaşında olduğu biliniyor.

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

14 Temmuz 1962 yılında İspanya'da dünyaya gelen Domenec Torrent, Katalan ekipleri Unio Esportiva Olot ve Guixols’ta futbol oynadıktan sonra 27 yaşında antrenörlüğe adım attı.

CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona takımlarını çalıştıran Torrent, 2007’de Barcelona B takımında Pep Guardiola’nın yardımcısı oldu. Katalan devinin 2008-2012 yılları arasındaki unutulmaz döneminde Guardiola’nın yardımcısı olan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City dönemlerinde de İspanyol çalıştırıcının ayrılmaz parçası oldu.

2018 yılında Guardiola’dan ayrılarak teknik direktörlük yapmak isteyen Torrent, Manchester City’nin sahibi City Group’a ait ABD ekibi New york City’nin başına geçti. ABD’deki 1 yılın ardından inzivaya çekilen İspanyol çalıştırıcı, Temmuz 2020’de şansını Flamengo’da denedi. Ancak Brezilya’da aradığı mutluluğu bulamayan Torrent, 4 ay sonra görevinden ayrıldı. Deneyimli teknik adam Kasım 2020’den beri hiçbir kulüpte görev almıyordu.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını açıkladı.

Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: 'Son imzam' Günler önce Galatasaray ile yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Burak Elmas: Terim'le ayrılık kararını ben verdim Galatasaray'ın Başkanı Burak Elmas, "Ben de çok üzüldüm fakat saha sonuçları bunu gerektirdi. Yeni teknik direktörümüz Domenec Torrent'tir" açıklaması yaptı.

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