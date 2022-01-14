Türkiye Gazetesi

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, şubat ayında yapmayı planladığı düğünü için tarih almaya giderken Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Onun ani ölümü başta futbol camiası olmak üzere bütün Türkiye'yi derinden üzdü.

Merhum futbolcu, Beşiktaş-Gaziantep FK maçında unutulmadı. Maç öncesinde sahaya çıkan futbolcular, üzerlerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısındı. TFF'nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın 6. dakikasında ise Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, 6. dakikada topu bilerek taca attı. Ardından 6 numaralı formayı giyen Ahmet Çalık için 1 dakika boyunca oyun başlamadı. İki takımın futbolcuları ve tribünler Çalık'ı alkışladı.

Eskişehirspor'dan Ahmet Çalık’ın anısına anlamlı hareket TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, taraftarların talebi üzerine trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın anısına ligin 20. haftasında oynayacağı Karacabey Belediyespor maçının biletlerini 6 TL’ye düşürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesini taziye için aradı.