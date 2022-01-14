Türkiye Gazetesi

CR7 olarak da anılan ve oynadığı futbolla dünya çapında bir ün kazanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, emeklilik yaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, 42 yaşına kadar futbol oynamak istediğini açıkladı.

"30 YAŞINDA GİBİ HİSSEDİYORUM"

TRT Spor'dan alınan bilgiye göre; Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo emekli olacağı zamanı açıkladı. Ronaldo açıklamasında, kendisini hala 30 yaşında gibi hissettiğini belirtti. CR7, "42 yaşıma kadar futbol oynamaya devam etmek ve neler olacağını görmek istiyorum. Vücuduma iyi bakıyorum ve zihinsel olarak iyi durumdayım." ifadelerini kullandı.

"ZİHİNSEL ÇALIŞMALARA DAHA ÇOK ÖNEM VERDİM"

Cristiano Ronaldo son form durumuyla da ilgili konuştu. Yıldız futbolcu vücudunun hala fit olduğuna dikkat çekti.

"33 yaşından sonra öğrendiğim en önemli şey, neye ihtiyaç duyarsanız vücudunuz uyum sağlıyor. Ama gerçek savaş zihinsel oluyor. Son dönemde zihinsel çalışmalara daha fazla önem verdim."

İlerleyen yaşına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen Portekizli futbolcu, önceki günlerde evine oksijen kabini yaptırmıştı.

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