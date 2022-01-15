Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Topu rakibe bırakmayı seven Erol Bulut'un ekibi karşısında Beşiktaş ceza sahası ve çevresinde yoğunlaşsa da bütün takımla savunma yapan rakibini uzun süre çözemedi. Maça dokuz eksikle çıkan Gaziantep avına saldırmak için uygun anı bekler gibiydi. Rakip yarı alanda boşluk bulunca bir anda kalabalıklaşıp, sonuç alamayınca da aynı hızla geri döndüler her defasında.

Karaveli sabretti

Rize deplasmanında üçlü defans oynatan ve skorda değil ama oyunda kazanan Önder Karaveli, Erol Bulut'un planını gördüğü için risk almadı, açık alan bırakmadı ve sabırla golü bekledi. Emirhan'ın bir anda kendisine gösterilen ilgiden başı dönmüş olsa gerek sahada kayboldu. Kenar beklerin hücuma destek verememesi Beşiktaş'ın dün akşam tıkanmasının en önemli sebebiydi.

Ersin'den kritik hamle

Oğuzhan ve Larin'in oyuna girmesi Beşiktaş'a beklenen hareketi de golü de getirdi. Golden sonra Pjanic 8 numaraya, Josef de 6 numaraya geçti. Ghezzal ne zaman şut çekse etkili olduğunu yine gösterdi. Bu sezon ceza sahası dışındaki 13 müdahalesinin tamamı da başarılı olan Ersin'in dün de aynı şekilde çıkarak golü önlemesi kırılma anıydı.

Michy'ye sevindim

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, çok iyi oynamadıklarını ama iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi. Gaziantep'in alan bulmasına izin vermediklerini belirten Karaveli, "Kenar oyuncularımızdan hücuma destek vermelerini istedik. İstediğimiz gibi olmayınca hamle yaptık ve kazandık" dedi. Batshuayi'nin golüne çok sevindiğini söyleyen Karaveli, "Batshuayi biraz duygusal bir oyuncu. Onun gol atması önemliydi. Kolay gözüken zor bir vuruştu. Kendisini tebrik ettim" dedi. Genç teknik adam, Oğuzhan Özyakup'a sahada süre, özgürlük ve güven vermeye çalıştığını da söyledi.

Beşiktaş'ın yeni Sportif Direktörü belli oldu! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı ile birlikte Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Çebi yaptığı açıklamada, yeni sportif direktörün Ceyhun Kazancı olduğunu açıkladı.