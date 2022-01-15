Türkiye Gazetesi

Sezon başında ikinci kez Fenerbahçe'de göreve getirilen ancak macerası kısa süren Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira henüz yeni bir takımla anlaşma sağlamadı. Deneyimli çalıştırıcı, dünya basınında birçok Portekiz ve Brezilya takımı ile anılırken Atletico Mineiro'da Vitor Pereira krizi çıktığı iddia edildi.

Brezilya'nın son şampiyonu Atletico Mineiro'nun yeni teknik direktör adayları arasındaki en güçlü isim Vitor Pereira ancak kulüpte Pereira'yı istemeyen dünya yıldızı Hulk, yönetime adeta savaş açtı. 35 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesi halinde takımdan ayrılacağını iddia etti.

ESKİ HOCASI PEREIRA'YI İSTEMİYOR

A Bola'nın haberine göre, Vitor Pereira ile bir dönem Çin'de birlikte çalışan Hulk, eski hocasıyla arası iyi olmadığı için Portekizli teknik adamla çalışmak istemiyor. Hulk ile Pereira'nın arasının hala iyi olmadığı öğrenilirken tecrübeli golcünün Atletico Mineiro yönetimine, "Vitor Pereira varsa ben yokum" dediği öne sürüldü. Portekiz basınının iddiasının ardından Atletico Mineiro yönetiminin alacağı karar merakla bekleniyor.



Geçtiğimiz sezon Atletico Mineiro'da toplamda 68 maça çıkan Hulk, 36 gol ve 13 asistle oynadı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Öte yandan Brezilyalı golcü Hulk, transfer döneminde Beşiktaş ile ciddi şekilde anılmış, maliyetinin fazla olması nedeniyle dönemin teknik direktörü Sergen Yalçın tarafından bu transferin veto edildiği öğrenilmişti.

Türk takımlarıyla sık sık anılan Hulk, bir dönem Fenerbahçe için de yazılmıştı.

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Fenerbahçe'yi iki kez yıkan golcü sarı lacivertlilerin radarında Aralık ayının ortasında Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör problemine 'geçici' çözüm getirildi. Sarı lacivertliler, takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet ederken, gelecek sezonun planlaması için adımlar atmaya da devam ediyor. En büyük eksiklerinden olan 'golcü' ihtiyacını karşılamak için girişimler sürerken, Yunan basını daha önce Fenerbahçe'yi iki kez yıkan Tiquinho Soares'in yönetimin radarında olduğunu iddia etti.

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