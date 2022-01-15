Türkiye Gazetesi

Transfer döneminde adı Galatasaray ve Trabzonspor’la anılan Yusuf Yazıcı, adım adım CSKA Moskova'ya transfer oluyor.

CSKA MOSKOVA’YA TRANSFER OLUYOR

Lille kulübüyle anlaşma sağlayan CSKA Moskova kulübü, Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve menajerini Moskova’ya davet etti. Menajeriyle birlikte Moskova’ya giden Yazıcı, sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi. Menajer Adem Cebeci, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gitti, yakın zamanda kulüplerden açıklama yapılacak onları bekleyin" ifadelerini kullandı.

6 AYLIK ANLAŞMA YAPILDI

CSKA Moskova’nın Fransız kulübü Lille ile 6 aylık kiralama anlaşması yaptığı ancak 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ise zorunlu olabileceği de ifade ediliyor.

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