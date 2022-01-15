Türkiye Gazetesi

AEK'ten Zorya'ya transfer olan Ukraynalı futbolcu Oleg Danchenko, imza töreninde aldığı acı haberle dünyası başına yıkıldı. Danchenko’nun eşi Victoria Danchenko'nun Ukrayna'nın Odessa yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini alan futbolcu, ne yapacağını şaşırdı. Yaşanan olay ise ülkede gündem oldu.

EN MUTLU GÜNÜNDE EŞİNİ KAYBETTİ

En mutlu gününde hayatının en kötü haberini alan Oleg Danchenko, acı haberle adeta yıkıldı. Oyuncunun eşi Victoria'nın karşı yönden gelen araçla çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası lüks otomobilin tanınmayacak halde olduğu görülürken, Victoria Danchenko'nun aracının taklalar attığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

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