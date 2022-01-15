Türkiye Gazetesi

Kariyerinde birçok şampiyonluk bulunan 35 yaşındaki Portekizli futbolcu Luis Nani, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Venezia ile anlaştı. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcuyla 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sürecek anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Venezia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Avrupa Şampiyonası, bir Şampiyonlar Ligi, dört Premier Lig şampiyonluğu ve üç Portekiz Kupası da dahil olmak üzere, kendi neslinin en yetenekli kanat oyuncularından biri olan Nani, 2022/23 sezonu için imza attı" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞTİ

Son olarak ABD'nin Orlando takımında forma giyen ve ara transfer döneminde adı Antalyaspor ile anılan Nani, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de oynamıştı.

Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Nani, İngiltere'nin Manchester United takımı ile 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Lig Kupası ve Sporting Lizbon ile 3 Portekiz Kupası zaferi yaşamıştı.

VENEZIA 17 PUANLA 17'NCİ SIRADA

İtalya Serie A'da geride kalan 20 haftada 17 puan toplayan Venezia, 17. sırada bulunuyor. Küme düşme potasının sadece 1 puan uzağında bulunan İtalyan kulüp, kadrosuna yaptığı takviyeler ile Serie A'da kalmak istiyor.

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