Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de teknik direktörler arasında yaşanan yaprak dökümüne Altay Teknik Direktörü, Mustafa Denizli de dahil olmuştu. Denizli'nin yerine geçecek isim hakkında açıklama geldi. Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada Denizli'nin yerine getirilen teknik direktörün Mert Nobre olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan teknik direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz."

İlk teknik direktörlük deneyimini 2020-2021 sezonunda Gençlerbirliği'nde yaşayan Mert Nobre, Başkent temsilcisinde 7 maçta 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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