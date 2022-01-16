Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da kaos bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz hafta Fatih Terim gönderilmiş ve sarı kırmızılı taraftarların bu ayrılığa öfkesi dinmemişken yeni bir kriz patlak verdi. Futbolun başına geçen Işıtan Gün ve stattan sorumlu yönetici Selim Sefada’nın kişisel sosyal medya hesaplarından geçmiş yıllarda yaptıkları paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. İki ismin kadına yönelik şiddet ve iğrenç içeriklerle dolu mesajları, taraftarı çıldırttı.

Elmas’a büyük baskı var

Mesajlar sonrasında Başkan Elmas, “Kabul etmemiz mümkün değil. Gün gereken açıklamayı yapacaktır” dedi. Gün ise birkaç saat sonra “On yıl önceki ifadelerimden dolayı içtenlikle üzüntü duyuyorum. Özür dilerim” açıklamasını yaptı. Sefada ise apar topar sosyal medya hesabını sildi. Daha önce de yönetiminden Köksal Ünlü ve Rezan Epözdemir’in istifasıyla sarsılan Elmas’a iki isme de görevi bıraktırması için büyük baskı var.

SEKİZ EKSİKLE HATAY’A

G.Saray dün yaptığı taktik idmanla hazırlıklarını tamamlayıp özel bir uçakla Hatay’a gitti. Sarı kırmızılı kafilede sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne, cezalı Nelsson, Afrika Kupası’nda olan Feghouli ve Mustafa’nın yanı sıra hazır olmayan Arda Turan, Luyindama ile Babel yer almadı.

Galatasaray'ın yeni sportif direktörü belli oldu Galatasaray'ın yeni sportif direktör belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Sportif Direktör olarak Portekizli Mario Branco ile anlaşma sağladı.

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