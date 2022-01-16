Türkiye Gazetesi

Avustralya Mahkemesi, Sırp tenisçi Djokovic'in vizesini iptal etti. Dünyaca ünlü isim, Avustralya Açık'ta mücadele edemeyecek.

Teniste dünya bir numarası olan Djokovic'in sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Detaylar birazdan...