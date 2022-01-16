Avustralya Mahkemesi, Sırp tenisçi Djokovic'in vizesini iptal etti. Dünyaca ünlü isim, Avustralya Açık'ta mücadele edemeyecek.
Teniste dünya bir numarası olan Djokovic'in sınır dışı edilmesi bekleniyor.
Detaylar birazdan...
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Avustralya Mahkemesi, Sırp tenisçi Djokovic'in vizesini iptal etti. Dünyaca ünlü isim, Avustralya Açık'ta mücadele edemeyecek.
Teniste dünya bir numarası olan Djokovic'in sınır dışı edilmesi bekleniyor.
Detaylar birazdan...
Kaynak: İHA
Etiketler : novak djokovic,avustralya,