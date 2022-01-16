Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında İsmail Kartal yönetiminde ilk kez sahaya çıkan Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. İki takımın da hanesine birer puan yazdırdığı karşılaşma sonrası değerlendirmede bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe takımının istatistiklerini açtığımız zaman bugün kadro üzerine fazla konuşmaya gerek kalmaz. Avrupa'daki bazı liglere bakıyorum takımlar mental olarak çok başka. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın sezon sezon maçlarını ve puanlarını koyduğumuz zaman her şey ortaya çıkıyor" dedi.

"Özellikle Fenerbahçe'de takım artık fişi çekmiş" diyen Dilmen, "Yeni teknik direktörün hatrına bazı oyuncular biraz oynadı gibi oldu ama onun dışında işi iyice bırakmışlar" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE LÖW'Ü BEKLEMESİN"

Sarı lacivertlilerin son yıllardaki başarısızlığına değinen Dilmen, "Fenerbahçe'nin bu durumu geninde mi yoksa son yıllardaki gen değişikliğinde mi bilinmez" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe ikilemde kaldı. İlk önce 'Zeki hocayla gideyim' dedi, olmadı. Sonra geçici olarak İsmail Kartal'ı getirdi ve son olarak 'Şimdiden gelecek yılın planını yapayım ve öyle bir teknik direktör getireyim ki her şey hazır olsun' dedi. Fenerbahçe'nin vizyonu bu kadar olmamalı.

Lucescu, Löw, Bilic... Löw, bugün gelirse mutlu olurum önemli bir teknik adamdır, ağırlığı vardır. Ama Löw gelirse o mu karar verecek yoksa İsmail Kartal mı karar verecek? Ama Löw'e takılmayın, yarın Sevilla veya başka bir takım isterse Fenerbahçe'ye falan gelmez."

Dilmen ayrıca, "Fenerbahçe Löw'ü beklemesin. 'Yazın geleceğim' diyorsa da görüşmeleri sonlandırsın" dedi.

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