Türkiye Gazetesi

İsmail Kartal ile ilk sınavına çıkan Fenerbahçe, dün akşam Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maça ise Mesut Özil’in tepkisi damga vurdu. Vitor Pereira döneminde de sık sık oyundan alınınca hocasına tepki gösteren Özil, bu sefer İsmail Kartal’a da aynı tepkiyi gösterdi.

HOCASININ YÜZÜNE BİLE BAKMADI

64’üncü dakikada İsmail Kartal, Mesut Özil’i oyundan alarak yerine genç yetenek Muhammed’i sahaya sürdü. Mesut Özil ise bu değişikliğe sert tepki gösterdi. Kulübeye doğru ilerlerken İsmail Kartal'a dönüp ''Ben mi hocam?'' dediği ekranlara yansıdı. Kartal'ın bu değişikliği sonrası kulübeye oturan yıldız oyuncu İsmail Kartal'ın yüzüne bakmadı.

AYNI TEPKİYİ GÖSTERMİŞTİ

Daha öncesinde UEFA Avrupa Ligi’nde D Grubu üçüncü maçında Belçika ekibi Antwerp'i konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil, 65. dakikada oyundan alınmasına tepki göstermişti. Değişiklik tabelasında numarasını görmesinin ardından şaşkınlık içerisinde düşen yıldız, kenara söylenerek gelmişti. Moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen tecrübeli oyuncu, yerini Dimitrios Pelkas'a bırakmıştı. Kenarda bulunan su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki göstermişti.

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