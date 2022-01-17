Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sezona iyi başlayan ancak takımın kötü gidişatıyla birlikte formu düşen Boşnak yıldız Pjanic, Karaveli'nin göreve gelişiyle birlikte Beşiktaş'ın sahadaki beyni olmaya devam etti. Oyuncuyla önümüzdeki günlerde masaya oturulup gelecek sezon da forma giymek isteyip istemediği sorulacak.

AYNEN DEVAM

Pjanic'ten olumlu cevap gelmesi durumunda Barcelona'nın kapısı çalınacak. Siyah beyazlıların yıldız isim için bir yıl daha kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Pjanic'e ödenen yıllık ücret ise 2,7 milyon avro. Beşiktaş'ın bu anlaşmanın bir yıl daha devam etmesi için yapacağı teklife, gençleşme politikasına geçen Barcelona'nın da olumlu cevap vermesi bekleniyor.

Pjanic gelecekten umutlu: Öz güven kazandık Takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını belirten Boşnak orta saha, "Lig daha bitmiş değil. Mart ayında duruma bakarız" dedi.

Miralem Pjanic milli takımdan ihraç edildi! Bosna Hersek’te Miralem Pjanic krizi. Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna ile karşı karşıya gelen Bosna Hersek'te Miralem Pjanic kadroda yer almadı. Yıldız oyuncunun basında çıkan fotoğrafları ve disiplinsiz tavırlarından dolayı kadro dışı bırakıldığı belirtildi.