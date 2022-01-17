Türkiye Gazetesi

Lider Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle döndü. İlk yarı istediği oyunu sergileyen ikinci bölümde ise kar yağışından dolayı teknik becerisini gösteremeyen bordo mavililerde Abdullah Avcı, hakemin bir faul kararına itiraz etmiş ve saha içine kadar girip kırmızı görmüştü. Giresun maçında Avcı'dan mahrum olacak Karadeniz ekibi, kalan kritik haftalar için hakem diyalogları konusunda daha dikkatli davranacak. Çünkü yönetime göre benzer bir durum geçen sezon haklıyken haksız duruma düşen Nwakaeme'nin kırmızı görmesinde de yaşanmıştı.

KAYIP DEĞİL

Şampiyonluk yürüyüşünde yara almak istemeyen bordo mavililere göre, Sivas-spor karşısındaki skor kayıp değil. Futbol için şartların zor olduğunu düşünen teknik ekip ve yönetim "Kaybedilen bir şey yok. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Sivasspor her takım için zorlu bir deplasman. Özellikle de kötü hava şartlarında 1 puan iyidir" görüşünde. Nwakaeme'nin yokluğunun net bir şekilde görüldüğü Trabzonspor, çarşamba günü Giresunspor'u misafir edecek. Karadeniz derbisindeki tek düşünce ise galip gelip yeni bir serinin startını vermek.

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