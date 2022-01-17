Türkiye Gazetesi

Ligue 1’de Marsilya sahasında Lille’i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, geceye Cengiz Ünder’in golü damga vurdu. 15'te 1-0 öne geçen Lille'de Benjamin Andre 32'nci dakikada kırmızı kart gördü.

CENGİZ’E ENGEL OLAMADILAR

32’nci dakikada 10 kişi kalan Lille, verdiği mücadele ile alkış topladı. Ancak Burak Yılmaz’ın arkadaşları, Cengiz Ünder’in golüne engel olamadı. 72’nci dakikada oyundan alınan Burak, Cengiz Ünder’in mükemmel golünü yedek kulübesinden izledi.

HENRY GOLÜNE BENZETİLDİ

Dimitri Payet’in pasında ceza sahasının sol çaprazında ters ayağıyla topa vuran Cengiz, harika kesme vuruşuyla durumu 1-1’e getirdi. Sosyal medyada gündem olan gol, Henry golüne benzetildi.

ÖZEL KAREOGRAFİ

Öte yandan mücadelenin öncesinde Marsilya taraftarı, 44 yıl sonra Bordeaux deplasmanında galibiyeti getiren Cengiz Ünder için özel bir koreografi hazırladı. Kale arkası tribününde yer alan koreografide 24 yaşındaki kanat oyuncusunun ismi ve kalp motifi içine işlenen Türk bayrağı kullanıldı.

Hazırlanan koreografinin altında yer alan pankartta ise, "Bravo, bu tarihi zafer için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı Son dakika haberine göre; Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Burak Yılmaz dünyanın en iyileri arasına girdi: Dünya basını kralı konuşuyor Geçen sezon Fransa Ligi şampiyonu olan Lille’de başarılı performansıyla taraftarın sevgisini kazanan Burak Yılmaz, dünyanın en iyi 100 futbolcusu arasına girdi. İngiltere’nin en prestijli gazetelerinden The Gurdian'ın seçtiği geleneksel yılın en iyi 100 futbolcu listesinde yer alan Burak Yılmaz, aynı zamanda listeye girebilen ikinci Türk futbolcu oldu.

Fransız basını yazdı: Burak Yılmaz Milli Takım'ı bırakıyor Fransız basını, Ligue 1 ekiplerinden Lille formasını giyen 36 yaşındaki milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakacağını iddia etti.