Türkiye Gazetesi

MURAD ELMAS

Beşiktaş’ta sezon sonu 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Bu isimlerden bazılarıyla yola devam etmek isteyen yönetim görüşmeleri sürdürüyor. Onlardan biri de Güven Yalçın... Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İtalyan ekiplerinden Lecce’ye kiralanan 22 yaşındaki oyuncu, Önder Karaveli’nin takımın başına geçmesiyle birlikte daha çok forma şansı bulmaya başladı. 2018 yazında Bayer Leverkusen U19 Takımı’ndan Beşiktaş’a transfer olan ve sergilediği performansla A Millî Takım’a kadar yükselme başarısı gösteren Yalçın’ın menajeriyle yapılan ilk görüşme olumlu geçti.

Karaveli’den onay

Teknik direktör Önder Karaveli de genç oyuncunun sözleşmesinin uzatılması konusunda yönetime olumlu rapor verdi. Özellikle son maçlarda başarılı performanslar sergileyen Güven takımda kalacak. Siyah beyazlı idareciler, Güven’in yıllık ücretini 100 bin avrodan yaklaşık 300 bin avro seviyesine çıkarmak istiyor. Güven’in istediği rakamla sunulan teklif arasında büyük fark olmadığı ve tarafların ortak noktada buluşmasının beklendiği belirtildi. Yeni sözleşme ise 2+1 yıllık olacak. Önümüzdeki günlerde anlaşmanın kesinlik kazanarak resmî açıklamanın yapılması bekleniyor.

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