Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de camia gibi teknik heyet de transfer bekliyor. “Her şeye rağmen üç kulvarda mücadele eden tek takım biziz” diyen teknik direktör İsmail Kartal “Bugünkü duruma bakarsak takviye lâzım” sözlerinin ardından ilk etapta golcü ve sol bek ihtiyacını dile getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, ekibiyle hazırladığı kapsamlı raporu bu hafta Başkan Ali Koç’a sunacak. Takımdaki oyuncuların durumu ve ihtiyaçlara yönelik zirveden çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor.

Başkan pas geçebilir

İsmail Kartal’ın raporunda takımdan gönderilecek isimlerin de yer aldığı belirtiyor. Ancak mevcut duruma rağmen son kararı Başkan Ali Koç verecek. Yeni sezon hocası için yoğun bir mesai harcayan Koç’un talebi doğrultusunda Fenerbahçe’nin ara dönemi transfer yapmadan geçirebileceği belirtiliyor. İsmail Kartal’dan eldeki oyuncuların performansını artırmasını bekleyen Başkan’ın bütün motivasyonunu gelecek sezona verdiği ve devre arasında bir hamle yapmayı düşünmediği ifade ediliyor.

Dersimiz Altay

Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı lacivertliler taktik ağırlıklı bir antrenman yaparken Szalai, Mert Hakan ve Berisha takımla çalıştı. Berke, Novak ve Valencia’nın tedavisine devam edildi. Altay ise bireysel idman yaptı.

Bu takımı ayağa kaldıracağız

F.Bahçe’yi hayata döndürmekte kararlı olan İsmail Kartal, neredeyse bütün vaktini Samandıra’da geçiriyor. Ekibiyle birlikte hem takım hem rakip analizleri yapan tecrübeli teknik adam, ilk etapta bireysel programlarla oyuncuların eksiklerini gidermeye çalışıyor. Bu sezon sadece beş lig maçında kalesini gole kapatabilen takımda savunmaya özel ilgi gösteren Kartal, hücumculara ise şut emri verdi.

PAS ŞİKÂYETİ

Valencia ve Berisha’nın yokluğunda ilk on birde şans bulan Serdar Dursun, Antalya’daki kötü performansını top alamamaya bağladı. Serdar, ileride yalnız kalmaktan ve yeteri kadar topla buluşamamaktan şikâyetçi oldu. Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil de pas atacak kimseyi bulamamaktan yakınmıştı.

Ali KOÇ’UN KOZU

Almanya’da Löw ile görüştükten sonra İngiltere’ye geçen Ali Koç’un Mohamed Elneny için temaslarda bulunduğu öğrenildi. Sarı lacivertliler, sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki Mısırlı orta sahayı bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı hedefliyor. Elneny bu sezon 10 maçta bir asistle oynadı.

Fenerbahçelilere kötü haberi veren Rıdvan Dilmen 'Boşuna beklemeyin' dedi Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe için "takım fişi çekmiş" derken, Löw ile ilgili olarak ise "Fenerbahçe Löw'ü beklemesin. 'Yazın geleceğim' diyorsa da görüşmeleri sonlandırsın" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile yenişemedi Yeni hocasıyla temiz bir sayfa açmaya çalışan sarı lacivertliler, kalitesi vasatı aşmayan karşılaşmada Sosa'nın golüyle öne geçti. Doğukan Sinik skoru ilan etti