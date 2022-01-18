Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki stoperi Attila Szalai’nin talipleri her geçen gün artıyor. Daha öncesinde Chelsea, Milan gibi Avrupa devlerinin radarına giren Szalai, şimdide dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United’ın radarına girmiş durumda.

20 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

20 milyon Euro bonservis bedeli olan Macar stoper için İngiliz devi Chelsea ve İtalyan devi Milan’ın devrede olduğu biliniyor. Şuana kadar resmi bir açıklama yapılmasa da Attila Szalai’nin teklifleri artmaya devam ediyor.

50 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

Fenerbahçe formasıyla 50 resmi maça çıkan Attila Szalai, takımına 3 gol ve 2 asistlik skor katkısında bulundu.

DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜBÜ

Suudi prens Mohammed bin Salman’ın İngiliz takımı Newcastle United'ı satın alması gündeme bomba gibi oturmuştu. Prensin satın kulübü satın almasıyla Newcastle United, dünyanın en zengin takımı oldu. İngiliz kulübünün transfere ise 1.5 milyar Euro bütçesi ayırması bekleniyor.

Fenerbahçelilere kötü haberi veren Rıdvan Dilmen 'Boşuna beklemeyin' dedi Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe için "takım fişi çekmiş" derken, Löw ile ilgili olarak ise "Fenerbahçe Löw'ü beklemesin. 'Yazın geleceğim' diyorsa da görüşmeleri sonlandırsın" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile yenişemedi Yeni hocasıyla temiz bir sayfa açmaya çalışan sarı lacivertliler, kalitesi vasatı aşmayan karşılaşmada Sosa'nın golüyle öne geçti. Doğukan Sinik skoru ilan etti

Eski Fenerbahçeli Nani'nin yeni adresi Venezia Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve adı Antalyaspor ile anılan Portekizli futbolcu Luis Nani, İtalyan ekibi Venezia ile anlaşma sağladı.