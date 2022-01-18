Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Çalık, Süper Lig maçlarında anılıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu da bir karar alarak Süper Lig'de bu sezonun 'Ahmet Çalık Sezonu' olmasına karar verdi.
TFF'den anlamlı karar! Ahmet Çalık sezonu
18.01.2022 - 13:57 | Son Güncelleme: 18.01.2022 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu bu sezona, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın adını verme kararı aldı.
Kaynak: AA
Etiketler : ahmet çalık,tff,
817416 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/817416.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
21
15
5
1
23
50
02
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20
11
6
3
16
39
03
ATAKAŞ HATAYSPOR
21
11
2
8
4
35
04
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
20
10
4
6
10
34
05
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
21
9
7
5
6
34
06
FENERBAHÇE A.Ş.
21
9
6
6
7
33
07
BEŞİKTAŞ A.Ş.
21
9
5
7
3
32
08
AYTEMİZ ALANYASPOR
21
9
5
7
0
32
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
21
9
4
8
-1
31
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
21
7
9
5
7
30
11
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
21
8
6
7
-1
30
12
YUKATEL KAYSERİSPOR
21
7
7
7
0
28
13
GALATASARAY A.Ş.
21
7
6
8
-2
27
14
GZT GİRESUNSPOR
21
7
4
10
-1
25
15
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
21
6
5
10
-10
23
16
GÖZTEPE A.Ş.
21
5
6
10
-5
21
17
KASIMPAŞA A.Ş.
21
5
6
10
-5
21
18
ALTAY
21
5
3
13
-12
18
19
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
21
5
3
13
-19
18
20
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
21
4
3
14
-20
15
Süper Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
14.01.2022 20:00
Beşiktaş 1 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.01.2022 20:00
öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1 - 2 Göztepe
15.01.2022 13:30
Adana Demirspor A.ş. 1 - 1 Yukatel Kayserispor
15.01.2022 16:00
Sivasspor 1 - 1 Trabzonspor
15.01.2022 16:00
Vavacars Fatih Karagümrük 2 - 0 Rizespor
15.01.2022 19:00
Başakşehir - Konyaspor
15.01.2022 19:00
Fraport Tav Antalyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
16.01.2022 13:30
Altay 0 - 2 Alanyaspor
16.01.2022 16:00
Gzt Giresunspor 0 - 2 Kasimpaşa
16.01.2022 19:00
Atakaş Hatayspor 4 - 2 Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
20
13
3
4
19
42
02
MKE ANKARAGÜCÜ
20
13
3
4
17
42
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
20
11
5
4
11
38
04
EYÜPSPOR
20
10
6
4
8
36
05
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
20
10
3
7
12
33
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
20
10
3
7
5
33
07
ADANASPOR A.Ş.
20
9
5
6
6
32
08
YILPORT SAMSUNSPOR
19
8
6
5
5
30
09
TUZLASPOR A.Ş.
20
7
6
7
1
27
10
GENÇLERBİRLİĞİ
20
8
2
10
-6
26
11
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
20
7
4
9
-4
25
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
19
6
6
7
0
24
13
KOCAELİSPOR
20
7
3
10
-5
24
14
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
20
6
5
9
-5
23
15
NASADOGE MENEMENSPOR
20
5
8
7
-10
23
16
ALTINORDU
20
7
1
12
-13
22
17
BURSASPOR
20
5
5
10
-8
20
18
ALTAŞ DENİZLİSPOR
20
5
4
11
-11
19
1. Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
21.01.2022 19:00
Yilport Samsunspor - Kocaelispor
22.01.2022 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Nasadoge Menemenspor
22.01.2022 13:30
Manisa Futbol Kulübü - Gençlerbirliği
22.01.2022 16:00
Altinordu - Istanbulspor
22.01.2022 19:00
Ankaragücü - Altaş Denizlispor
23.01.2022 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Erzurumspor
23.01.2022 13:30
Adanaspor - Ankara Keçiörengücü
23.01.2022 16:00
Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor A.ş.
23.01.2022 19:00
Eyüpspor - Bursaspor