Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Çalık, Süper Lig maçlarında anılıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu da bir karar alarak Süper Lig'de bu sezonun 'Ahmet Çalık Sezonu' olmasına karar verdi.