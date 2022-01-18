Türkiye Gazetesi

Kendi evinde Giresunspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor’da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktığı açıklandı.

BİR OYUNCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Trabzonspor’un resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Yapılan Covid-19 PCR testinde bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

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