Türkiye Gazetesi

Zirve yarışını yakından takip eden Milan, kendi sahasında Spezia ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Milan, hakem hatalarından dolayı hakeme tepki gösterdi. Maçın hakemi gelen tepkiler üzerine gözyaşlarını tutamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karşılaşmanın hakemi Marco Serra'nın verdiği hatalı kararlar maçın önüne geçti. Maçın ilk 10 dakikasında kontrolü kaybeden ve üst üste hatalı kararlar veren Serra, karşılaşma sonrasında gözyaşlarına boğuldu.

FUTBOLCULAR TESELLİ ETTİ

Milan’ın yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimoviç, 4 takım arkadaşını yanına alarak hakem soyunma odasına gitti. İbrahimoviç, arkadaşlarıyla birlikte sinir krizi geçiren Marco Serra'yı teselli etti.

2 HAFTA DİNLENDİRİLECEK

Ayrıca Hakemler Birliği tarafından Milan'a özür yazısı gönderildiği ifade edilirken, Serra'nın da en az 2 hafta dinlendirileceği öğrenildi.

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