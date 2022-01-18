Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor kulüpleri arasında oynanan 22. hafta maçı yoğun kar yağışı sebebiyle tamamlanamadı. İlk yarısı golsüz biten ve ikinci yarısı oynanamayan müsabakanın yarın tamamlanacağı öğrenildi.



MAÇ YARIN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

İlk yarısı golsüz sona eren maçın devre arasında hakem Ümit Öztürk, sahada incelemelerde bulundu. Devre arasının ardından sahaya çıkan her iki takımın oyuncuları, hakem Öztürk ile bir süre sahada bekledi.

Hakem Öztürk, yaptığı görüşmeler sonrasında soyunma odasına gitti. Daha sonra karşılaşmanın tatil edildiği bildirildi. Bu arada, her iki kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mücadelenin yarın saat 17.00'de kaldığı yerden oynanacağını duyurdu.

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