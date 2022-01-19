Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Önder Karaveli maçtan önce çok soğuk olan havayı futbollarıyla ısıtacaklarını söylemişti ancak ilk yarıda Caner Erkin'in anlamsız bir şekilde topu yumruklayıp penaltı yaptırması dışında ciddi aksiyon yoktu. Karagümrük'ün attığı gollerin yüzde 70'ine direkt katkı sağlayan Pesic ve Biglia'nın yokluğuna çare bulamayan Volkan Demirel tam takım savunma oyununu seçti.

Pjanic düşürdü

Beşiktaş oyunu tamamen rakip yarı alanda tutmasına rağmen açık bulmakta çok ağır kaldı. Bunun en önemli sebebi Pjanic'in gününde olmayışı ve tempoyu artıramamasıydı. İlk yarıda sadece Ghezzal'ın ortalarıyla etkili olma ısrarı da Kartal'ın üretkenliğini düşürdü. İkinci yarının ilk bölümünde farkın açılmasını sağlayacak fırsatların harcanması maçın psikolojisini değiştirdi.

Strese girdi

Son 20 dakikada Beşiktaş geriye çekilince Volkan Demirel de ligin en golcüsü olan ama ağrıları bulunan Pesic'i oyuna alma cesareti buldu. Maçı erken koparmamanın cezasını son 15 dakikada büyük strese girerek çeken Beşiktaş ligdeki en kolay kazanabileceği karşılaşmalardan birinde çok zorlanarak üç puanın sahibi oldu.

Ligde her şey olabilir

Maçın ardından konuşan siyah beyazlı futbolcular umut dolu açıklamalar yaptı.

ERSİN: Üst üste iki maçı da kazandık. 1-0 kazandık ama daha farklı da olabilirdi. Üçüncü sıraya çıkmışız. Bu ligde her şey olabilir.

NECİP : Güzel bir 3 puan aldık. İyi çalışıyoruz, iyi analiz ediyoruz rakiplerimizi. Bundan sonra da kazanarak devam etmek istiyoruz.

ROSIER: Maçı 4-0, 5-0 kazanabilecekken, son anlarda gol de yiyebilirdik. Alınmış bir 3 puan var, bugün pozitif taraflar var ama geliştirmemiz gereken noktalar var.

ÜST ÜSTE ÜÇ MAÇTA DA GOL BULDU

Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle eleştiri alan, hatta yerine forvet bakılan Michy Batshuayi gittikçe açılıyor. Ligde üst üste üçüncü maçta da (Rize, G.Antep, K.Gümrük) fileleri havalandıran Belçikalı yıldız 9 gole yükseldi. Üç de asisti bulunan futbolcu takımının 12 golüne katkı yaptı.

İTİRAZI ABARTINCA

Volkan Demirel, mücadelenin uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Karagümrük'ün çalıştırıcısı, Vida'nın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı beklediği pozisyonda hakem Meler'e yaptığı yoğun itirazlardan sonra ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

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