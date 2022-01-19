Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Sivas’tan 1 puanla dönen Trabzonspor, evinde oynayacağı Giresunspor maçıyla birlikte yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Sivasspor maçında sahaya girdiği için kırmızı kart gören Abdullah Avcı, bordo mavili takımın başındaki 61. maçında kulübede yer alamayacak. Başarılı teknik adam maç öncesi oyuncularına “Kendi evimizde seyircimize güzel bir futbol ve galibiyet hediye edelim” dedi.

Yeniler sahne alıyor

İstanbul ekiplerinin aldığı kötü sonuçların kendilerini rehavete sokmaması gerektiğini anlatan Avcı “Asla gevşemek yok. Ligin şakası olmaz. Avantajımızı sürdürüp sezon sonunda hep birlikte sevineceğiz” ifadelerini kullandı. Avcı, yeni transferleri de takıma yavaş yavaş monte edecek. Sivasspor maçında sahada olan Visca’nın yanı sıra Puchacz’ın da bu maçla sahne alması bekleniyor. Yusuf Erdoğan ise kulübede olacak.

Trabzonspor’da koronavirüs alarmı! 1 futbolcunun testi pozitif çıktı Süper Lig’in 22’nci haftasında kendi evinde Giresunspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor’da koronavirüs şoku yaşanıyor. Trabzonspor’un resmi hesabından yapılan açıklamada, bir futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Trabzonspor hakem konusunda temkinli: Biraz daha dikkat! Sivas maçında itiraz ve saha ihlalinden Abdullah Avcı'yı kaybeden (kırmızı kart) Trabzonspor "Haklı davamızda yara almadan şampiyonluğa gitmeliyiz" görüşünde