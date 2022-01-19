Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe için ateşten gömlek giymekte tereddüt etmeyen İsmail Kartal dün basın mensuplarının önüne çıktı. Saracoğlu’nda düzenlenen toplantıda samimi açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, “Üç kulvarda mücadele ediyoruz” vurgusunu tekrarlarken, matematiksel olarak devam eden şampiyonluk şansını kovalayacaklarını ifade etti. Transfer konusunda kararlarının Altay ve Sivas maçları sonrası netlik kazanacağını söyleyen İsmail Kartal, eksiklerin takıma katılmasını beklediklerini, Avrupa devlerinin takibindeki Attila Szalai’yi ise satmayı düşünmediklerinin altını çizdi.

Karakter koyacağız

Söz konusu Fenerbahçe olduğunda sorumluluk almaktan çekinmediğini belirten İsmail Kartal, “Fenerbahçe çatısı altında bana güven ve destek olduğu sürece benim için gerisi teferruattır” dedi. Takımdaki enerjinin düşük olduğunu itiraf eden ancak oyuncu kalitesinin yüksekliğini de hatırlatan Kartal, “Oyunculardan pozitif elektrik aldım. Mesut’la, İrfan Can’la, hep beraber sahaya karakter koyacağız. Fenerbahçe’nin gücünü 3 Temmuz’da gösterdik. Bu camia bir olduğunda aşamayacağı engel yok. Bizi desteklesinler, başarırız” diye konuştu.

Szalai prensin gözdesi

İsmail Kartal, transferin gözdesi Attila Szalai için “Devre arasında göndermeyi düşünmüyoruz” dedi. Ancak Macar savunmacıyı elde tutmak zor görünüyor. İtalya ve İngiltere’den çok sayıda talibi olan Szalai için West Ham ile Newcastle gaza bastı. Sky Sport’un haberine göre Milan’ın da çok istediği Szalai’nin transferinin 20 milyon avroya bitmesi bekleniyor. Favori ise Suudi Prens Salman’ın satın almasıyla dünyanın en zengin takımı olan Newcastle.

Başka Mesut yok

Eleştiri oklarının hedefindeki oyuncularına sahip çıkan İsmail Kartal, “Mesut dünya çapında bir oyuncu. Bu ülkede İrfan Can gibi yetenekli kaç oyuncu var. Bundan sonra hepsi, her şey daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal ve Ali Koç arasında kritik zirve Takımın takviyeye ihtiyacı olduğunu söyleyen İsmail Hoca, Başkan Ali Koç’a rapor sunacak. İsmail Kartal bir sol bek ve golcü istiyor. Ancak Başkan transferleri sezon sonuna bırakabilir.