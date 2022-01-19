Türkiye Gazetesi

Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Lille Kulübü'nden yapılan açıklamada, iki kulüp arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

"HOŞGELDİN YUSUF YAZICI"

CSKA Moskova Kulübü de Twitter hesabından "Hoş geldin Yusuf Yazıcı" paylaşımında bulundu.

İşte CSKA Moskova'nın paylaşımı

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Yusuf, 2019 yazında transfer olduğu Lille'in formasıyla Ligue 1'de ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

Yusuf Yazıcı Vedat Muriqi ile takım arkadaşı oldu! Takımlardan resmi açıklama geldi Lille’deki performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sürpriz bir şekilde CSKA Moskova’ya transfer olmuştu. Rus ekibi, Yusuf Yazıcı’dan sonra Lazio’da forma giyen Vedat Muriqi'ide kadrosuna kattı.

Yusuf Yazıcı yeni takımıyla anlaştı! Sağlık kontrolünden geçti Büyük umutlarla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, bir türlü istediği performansı gösteremedi. Forma şansıda bulamayan Yazıcı’nın yeni adresi neresi olacağı merak konusu olmuştu. Adı Galatasaray ve Trabzonspor’la da anılan Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti.