Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, Altay’ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı. Göçek’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mustafa Savranlar üstlendi.

ERTUĞRUL İLK DEFA 11’DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4 değişik isimle sahaya çıktı. Kartal, ligin 21. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 11’ine göre Berke, Zajc, Rossi ve Mesut’un yerlerine Ertuğrul, Crespo, Pelkas ve Szalai’ye görev verdi. Üçüncü kaleci Ertuğrul Çetin'in ilk 11'de olması üzerine yedek kaleci Bartu Kulbilge oldu.

Kartal, Altay maçına şu 11’le sahaya çıktı: Ertuğrul, Ferdi, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Sosa, Osayi-Samuel, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun.

İKİ KALECİ DE SAKAT

Fenerbahçe, Altay karşısına 6 oyuncusundan eksik çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berke Özer, Novak, Mert Hakan, Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak takımda yer almadı.

İSMAİL KARTAL 6 YIL SONRA KADIKÖY'DE

Vitor Pereira’nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy’de takımın başında 6 buçuk yıl sonra yer aldı. Kartal, son olarak 2014-2015 sezonunda 30 Mayıs 2015 tarihinde Kasımpaşa mücadelesinde Fenerbahçe’de görev yapmıştı.

NOBRE'YE SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mert Nobre ise olarak sarı-lacivertlilere karşı ilk defa hoca olarak görev aldı Müsabaka öncesinde Altay yedek kulübesi arkasında yer alan Fenerbaheçli taraftarlar Nobre'ye ilgi göstererek kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçelilere kötü haberi veren Rıdvan Dilmen 'Boşuna beklemeyin' dedi Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe için "takım fişi çekmiş" derken, Löw ile ilgili olarak ise "Fenerbahçe Löw'ü beklemesin. 'Yazın geleceğim' diyorsa da görüşmeleri sonlandırsın" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile yenişemedi Yeni hocasıyla temiz bir sayfa açmaya çalışan sarı lacivertliler, kalitesi vasatı aşmayan karşılaşmada Sosa'nın golüyle öne geçti. Doğukan Sinik skoru ilan etti

Eski Fenerbahçeli Nani'nin yeni adresi Venezia Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve adı Antalyaspor ile anılan Portekizli futbolcu Luis Nani, İtalyan ekibi Venezia ile anlaşma sağladı.