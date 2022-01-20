Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası takım uçurumun kenarındaydı. Oldukça kırılgan bir yapıdayken hem yönetim hem de teknik heyetin hamleleriyle siyah beyazlılar kriz ortamından kurtulmakla kalmayıp yükselişe geçmeyi de başardı. Öncelikle Önder Karaveli'nin takıma kattığı havanın korunması için teknik direktör arayışına son verildi. Yönetimin güvenini kazanan genç çalıştırıcı bu destekle ilk olarak hasta takıma terapiye başladı. Morali bozuk futbolcular kısa sürede kendine geldi. Takım da yeniden savaşçı kimliğini geri kazandı. Önder Hoca geldiğinde Kartal dokuzuncu sıradaydı.

ÇEBİ FAKTÖRÜ

Zorlu dönemde 7 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş tam 16 hafta sonra üst üste galibiyet almayı başardı. Başarılı sonuçlarla orta sıralardan kurtulan siyah beyazlılar zirveye yaklaşmış durumda. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin “Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağımıza ve olacağımıza inanıyorum. Biliyorum herkese garip geliyor ama ben şampiyonluk istiyorum” sözleri de takımın ayağa kalkmasında çok etkili oldu. Zirveye yaklaşılmasıyla birlikte şimdi hedef cumartesi günü Yeni Malatya'yı da yenerek millî araya üçte üç yaparak ve kalan haftalara çok daha iddialı bir Beşiktaş olarak girmek.

KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR

Batshuayi son üç maçta ikisi penaltıdan da olsa üç defa fileleri havalandırırken teknik heyet ve takım arkadaşlarının en çok güvendiği isim durumunda. Takım savunmasına yaptığı katkıyla takdir toplayan Belçikalı golcü şu ana kadar attığı gollerle 9 puan kazandırmayı başardı. Fileleri dokuz defa havalandıran Batshuayi yaptığı dört asistle de bu sezon toplamda 13 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.

MAÇ GÜNÜ DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu yoğun kar yağışı nedeniyle maç günlerinde değişikliğe gitti. Beşiktaş'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan karşılaşma cumartesi günü saat 13.30'a alındı.

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ertelendi Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında daha önce 21 Ocak'ta oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı, 22 Ocak Cumartesi gününe alındı.

Beşiktaş Batsman ile yükseliyor Beşiktaş aylar sonra ligde üst üste maç kazandı. Geçen hafta üç puanı getiren Batshuayi dün de penaltı golüyle takımını sırtladı. Beşiktaş maç fazlasıyla da olsa ligde üçüncü sıraya çıktı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0'la devirdi: Galibiyet 122 gün sonra geldi Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Galibiyeti getiren gol, 38. dakikada Batshuayi'nin penaltısıyla geldi.