Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde İzmir ekibi Altay'ı konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. İsmail Kartal yönetiminde çıktığı ikinci maçında 3 puanı hanesine yazdıran sarı lacivertlilerde sahanın yıldızı geceyi 1 gol ve 1 asist ile bitiren İrfan Can Kahveci oldu.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci, adeta suskunluğunu bozdu. Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası özellikle sosyal medyada gündeme gelen söylentiler ile ilgili sert konuşan Kahveci, "'Hocayı yediler' gibi cümleler kullanıyorlar. Kilo fazlası var diyorlar. Sabrettim, sustum. Susmam, kabul ettiğim anlamına gelmiyor" dedi.

"CAMİADAN ÖZÜR DİLERİZ"

"İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı camiadan özür dileriz" diyen Kahveci, "Hem kendi adıma, hem takım arkadaşlarım adına özür dilerim. Uzun zamandır üstümüze algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Futbolumla herkes eleştirebilir beni. Ama karakterimle asla eleştiremezler. Bugün de akıllarından geçenleri biliyorum. Bugün iyi oynadı, çıktı konuştu diyorlar. Yenildikten sonra konuşmuyor diyorlar" ifadelerini kullandı.

Kilo fazlası olduğuna dair eleştirilere cevap veren Kahveci, "Kilo ölçümü yapıyorlar bize, yanımızdalar mı? Biliyorlar mı? Verilere dayanmadan yalan iddialar atıyıorlar. Taraftarımızdan ricam bu takımın arkasında durmaları bugünkü gibi. Bizim tek gücümüz taraftarlar. İnşallah galibiyet serimizin başlangıcı olur" dedi.

"BURASI BENİM HAYALİMDİ"

"Giden hocamıza da teşekkür ederim" diyen Kahveci, "Gelen hocalarımızdan öğrenebildiklerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz, bizim işimiz saha içinde. Herkes çok istekli ama bazen şanssızlıklar olabiliyor. Bazen taraftarımız ıslıklıyor ama onların hakkıdır. Hiçbir zaman taraftarımıza karşı bir saygısızlık yapamam çünkü ben Fenerbahçeliyim. Burası benim hayalimdi. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum, sonrasında Avrupa hayalim var" ifadelerini kullandı.

"MESUT ÖZİL DÜNYA YILDIZI"

Kahveci, Mesut Özil ile ilgili şu ifadeleri kullandı: Mesut abiden elimden geldiğince bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Çok büyük yıldız. Çok büyük yerlerde oynadı. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. O da ben de Fenerbahçe için elimizden geleni yapmaya hazırız.

Fenerbahçe, Altay'ı evinde 2-1 yendi Fenerbahçe 2 maç sonra galibiyetle tanıştı. İrfan Can Kahveci'nin damga vurduğu gecede 3 puanı Fenerbahçe aldı. İsmail Kartal yönetiminde sahne alan sarı lacivertlilerin tabelasında İrfan Can Kahveci ile Serdar Dursun vardı. İki isim de bir gol bir asistle ön plana çıktı. Lider ile fark 15'e indi. Altay ise üst üste 7'inci mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçelilere kötü haberi veren Rıdvan Dilmen 'Boşuna beklemeyin' dedi Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe için "takım fişi çekmiş" derken, Löw ile ilgili olarak ise "Fenerbahçe Löw'ü beklemesin. 'Yazın geleceğim' diyorsa da görüşmeleri sonlandırsın" açıklamasını yaptı.