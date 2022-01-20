Türkiye Gazetesi

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, futbola olan sevgisi ve ilgisini bilmeyen yok. Özellikle Türkiye’de düzenlediği organizasyonlarda, katıldığı programlarda futbola sevgisini her zaman dile getiren Ilıcalı, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi resmen satın aldı. Satın alma işlemlerini tamamlayarak kulübe giden Ilıcalı, taraftarın sevinç gösterileriyle karşılaştı.

ACUN ILICALI’YA LAKAP TAKTILAR

Taraftarlarla birlikte stadyumda Hull City maçlarını izleyen Acun Ilıcalı, meyvesini almaya başladı. Ülkesindeki sevdikleri kişilere lakap takmayı adet edinen İngilizler, medya patronu Acun Ilıcalı’ya da nasıl sesleneceklerini şimdiden belirlediler. İngiliz televizyoncu Simon Cowell'in ismini yan yana getiren İngilizler, Ilıcalı'ya "Türk Simon Cowell' diye sesleniyor.

SİMON COWELL KİMDİR?

Simon Phillip Cowell, İngiliz A&R, televizyon yapımcısı, girişimci ve televizyon kişiliği olarak biliniyor. Cowell, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan The X Factor, Pop Idol, American Idol ve Britain's Got Talent türü yetenek yarışmalarında jüri üyeliği yapmasıyla tanınıyor. Acun Ilıcalı da bu tarz programlar yapması nedeniyle Cowell ile benzerlik taşıyor.

Simon Cowell

Acun Ilıcalı’nın Hull City'yi kaç paraya aldığı ortaya çıktı Türk televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı’nın İngiliz takımı Hull City’i ne kadara satın aldığı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre devir sözleşmesinin imzalanmasını bekleniyor.

Acun Ilıcalı'nın kızları kaza yaptı, araçları ormanlık alana savruldu TV 8'in sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızları kaza geçirdi. Kartalkaya'ya tatile giden Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu araç ormanlık alana savruldu. Ilıcalı'nın kızları yara almadan kurtuldu

Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim Cansu Canan Özgen’in sunduğu 40 programına konuk olan Acun Ilıcalı, kendisine sorulan sorulara içtenlikle cevap verdi. Ilıcalı, “Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih ettiniz mi?” sorusuna da açıklık getirdi.