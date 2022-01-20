Türkiye Gazetesi

Lille’den CKSA Moskova’ya transfer olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın tanıtım videosu Rusya’yı ayağa kaldırdı. Birçok takım transferlerini ilginç yöntemlerle açıklamaya çalışırken, CSKA Moskova kulübü özgün olmak isterken büyük bir skandala imza attı.

“YUSUF BURASI RUSYA! BURADA ÇOK NATASHA VAR”

Yusuf Yazıcı’nın tanıtım videosunda, Instagram'daki fotoğraflarına beğeni bırakarak ve mesajlaşarak gelmeye ikna etmek isteyen CSKA’nın yayımladığı mesajlar tepki çekti. Yapılan paylaşımda CSKA Moskova'nın Yusuf'a sosyal medyadan, "Merhaba Yusuf, seni bekliyoruz neredesin? Sözleşme imzalamaya hazırız. Yusuf burası Rusya! Burada çok Natasha var!" mesajlarını gönderdiği, önceki mesajlara cevap vermeyen Yusuf'un ise son mesajı görür görmez "5 dakikaya oradayım" diye cevap verdiği görülüyor. Ancak bu ifade Yusuf'a ait değil, kulübün bir senaryosu.

ÖZÜR DİLEDİLER

Gelen tepkiler üzerine CSKA Moskova takımı paylaşımı silmek zorunda kaldı. Aynı zamanda resmi sosyal medya hesaplarından İngilizce ve Türkçe olarak özür mesajı yayımladılar. Özür mesajında, "Böyle bir fikir ortaya atıldı ve açıkça görüldüğü üzere uygunsuz ve saldırgan bulundu. Taraftarlarımızdan, özellikle kadınlardan ve Yusuf'tan özür diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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