Türkiye Gazetesi

Edin Visca transferiyle yılın bombasını patlatan Trabzonspor, transferlere hız kesmeden devam ediyor. Daha öncesinde Kouaasi ile anlaşan Karadeniz ekibi, Puchacz ile sol beki, Yusuf Erdoğan'la kanatları güçlendirmişti. Son olarak Bordo-Mavili ekip Altınordu’dan 19 yaşındaki Enis Destan’ı kadrosuna kattı.

KAP AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Daha öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok istediği ve "1-2 sene içinde çok iyi rakamlara Avrupa'ya satabiliriz" ifadelerini kullandığı Enes için KAP açıklamasının yapılması bekleniyor. Avrupa kulüplerinde ilgilendiği genç yetenek, Trabzonspor’un hem geleceğe yönelik yatırımı olacak hem de hücum hattı genişleyecek.

TRANSFERE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Fırtına'nın bir diğer gençlik hamlesi de Doğuhan Aral Şimşir... Midtjylland forması giyen 19 yaşındaki kanat-forvet için Trabzonspor 1.5 milyon Euro gözden çıkartmış, Danimarka kulübü ise 2 milyon Euro'nun üstünde bir rakam talep etmişti. Taraflar arasında rakam pazarlıkları sürerken, Enis hamlesi sonrası Trabzonspor'un bu transferde daha fazla rakam artırması beklenmiyor.

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