Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak 8 maçın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde;

8 ŞUBAT SALI

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor

10 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş – Göztepe

İngiltere basınında gündem Acun Ilıcalı! 11 yıllık saltanat sona erdi Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı’nın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i resmen satın alması dünya basınında gündem oldu. Taraftarın yoğun ilgisiyle karşılanan Acun Ilıcalı, Ada basınında geniş yankı uyandırdı. Bir gazete manşetinde ise Ilıcalı için, "Acun Ilıcalı, Hull City'i satın alarak Allam Ailesi'nin Doğu Yorkshire'daki 11 yıllık saltanatını noktaladı" ifadeleri kullanıldı.

Acun Ilıcalı’nın yeni lakabı belli oldu: İngilizler artık böyle sesleniyor İngiltere ekiplerinden Hull City’i satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gerçekleşen satış işlemlerinin ardından şehirde adeta kahraman gibi karşılandı. Acun Ilıcalı’yı sevinç gösterisine boğan İngilizler, kulübün yeni patronu Ilıcalı’ya nasıl sesleneceklerini şimdiden belirlemiş durumdular.

Acun Ilıcalı’nın Hull City'yi kaç paraya aldığı ortaya çıktı Türk televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı’nın İngiliz takımı Hull City’i ne kadara satın aldığı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre devir sözleşmesinin imzalanmasını bekleniyor.