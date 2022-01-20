Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak 8 maçın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde;
8 ŞUBAT SALI
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
9 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor
10 ŞUBAT PERŞEMBE
17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
20.30 Beşiktaş – Göztepe
İngiltere basınında gündem Acun Ilıcalı! 11 yıllık saltanat sona erdi Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı’nın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i resmen satın alması dünya basınında gündem oldu. Taraftarın yoğun ilgisiyle karşılanan Acun Ilıcalı, Ada basınında geniş yankı uyandırdı. Bir gazete manşetinde ise Ilıcalı için, "Acun Ilıcalı, Hull City'i satın alarak Allam Ailesi'nin Doğu Yorkshire'daki 11 yıllık saltanatını noktaladı" ifadeleri kullanıldı.
Acun Ilıcalı’nın yeni lakabı belli oldu: İngilizler artık böyle sesleniyor İngiltere ekiplerinden Hull City’i satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gerçekleşen satış işlemlerinin ardından şehirde adeta kahraman gibi karşılandı. Acun Ilıcalı’yı sevinç gösterisine boğan İngilizler, kulübün yeni patronu Ilıcalı’ya nasıl sesleneceklerini şimdiden belirlemiş durumdular.
Acun Ilıcalı’nın Hull City'yi kaç paraya aldığı ortaya çıktı Türk televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı’nın İngiliz takımı Hull City’i ne kadara satın aldığı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre devir sözleşmesinin imzalanmasını bekleniyor.