Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandı. Teknik direktör Erol Bulut ile futbolculardan Muhammet Demir ve Vetrih'in sonucu pozitif çıktı. Kulüpten şu açıklama yapıldı: Oyuncularımızın ve teknik direktörümüz Erol Bulut'un genel sağlık durumu iyi. İzolasyon ve tedavi süreci başladı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz.
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Erol Bulut korona oldu
Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut ve 2 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandı. Teknik direktör Erol Bulut ile futbolculardan Muhammet Demir ve Vetrih'in sonucu pozitif çıktı. Kulüpten şu açıklama yapıldı: Oyuncularımızın ve teknik direktörümüz Erol Bulut'un genel sağlık durumu iyi. İzolasyon ve tedavi süreci başladı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz.
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