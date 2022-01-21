Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Cyle Larin ile Domagoj Vida ile yapılan görüşmeler askıya alındı. Her iki oyuncu da Beşiktaş’tan istedikleri ücreti yönetime bildirdi. Şu anda 3,5 milyon avro ile takımın en çok kazanan oyuncusu olan Vida ile 1,6 milyon avro ödenen Larin’in istediği ücret yıllık 2 - 2,5 milyon avro civarlarında oldu. Oyuncuların menajerleri başka takımlarla görüşeceklerini iletince Başkan Ahmet Nur Çebi “Önce imzayı hak etsinler. İstediğiniz bu rakamları hak edecek performans gösterirlerse sezon sonu sözleşmeyi imzalarız, hiç şüpheniz olmasın” karşılığını verdi.

Teklifler düşük kaldı

Başkan’ın bu sözleri makul karşılandı ve sezon sonunda tekrar görüşmek üzere görüşmeler askıya alındı. Öte yandan iki oyuncuya da Avrupa’dan ilgi gösteren takımlar bulunuyor ama hiçbiri Beşiktaş’tan aldıkları ücrete bile yaklaşabilmiş değil. Bu durum şimdiden siyah beyazlıların elini güçlendirmiş durumda. Son olarak Premier Lig ekibi Watford, Domagoj Vid’yı kadrosuna katmak istemiş ancak Hırvat stoperin 3 milyon avro yıllık ücret istemesi sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. Ada ekiplerinin radarındaki Cyle Larin de küçük bir artış karşılığında kalmaya hazır.

Alkışlar Pjanic’e

Ligde yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hazırlıklar devam ediyor. Sakatlıkları süren N’Koudou ve Umut’un yer almadığı dünkü çalışmada Pjanic attığı gollerle alkış topladı. Siyah beyazlılar bugün 11.00’deki son idmanın ardından özel uçakla Malatya’ya geçecek.

VİDA YALANLAMASI

Ne Trabzon’u?

Vida’nın, Trabzonspor’a kiralanacağı şeklinde çıkan haberlere kulüpten yalanlama geldi. Sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, “Bu haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öte yandan Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir” ifadeleri yer aldı. Trabzonspor kanadı da herhangi bir girişimlerinin olmadığını duyurdu.

Beşiktaş'ta planlar işliyor Beşiktaş, zor geçmesi beklenen soğuk kışta adeta iç ısıtıyor. Sergen Yalçın sonrası hasta takım ayağa kalktı ve savaşçı kimliğini geri kazandı. Üst üste alınan galibiyetler sonrası siyah beyazlılar orta sıralardan kurtulup zirveye yaklaştı.

Beşiktaş Batsman ile yükseliyor Beşiktaş aylar sonra ligde üst üste maç kazandı. Geçen hafta üç puanı getiren Batshuayi dün de penaltı golüyle takımını sırtladı. Beşiktaş maç fazlasıyla da olsa ligde üçüncü sıraya çıktı.